Kostenverdopplung bringt Blumeninitiative in Gefahr Wie die Geranienaktion Bad Honnef auch künftig zum Blühen bringt

Auch Otto Neuhoff ist die Blütenpracht wichtig. Gerade in Zeiten, in denen es kriselt, Läden leerstehen, müsse der Rahmen stimmen, um zu einer Besserung zu gelangen. „Was gut ist, muss fortgeschrieben werden“, findet der Bürgermeister. Er strich die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements heraus, wie es die Initiative um Diether Habicht-Benthin vorbildlich praktiziere. „Das macht eine Stadt aus, so etwas wie ,Lasst Honnef erblühen‘ kann eine Stadt allein gerade in Zeiten knapper Kassen nicht bewerkstelligen.“ Aber: „Die Initiatoren haben mir bereits das Problem erläutert, es gibt Vorschläge, was getan werden kann. Ich werde in Abstimmung mit meinen Leuten gehen und schauen, wo und wie wir die Initiative unterstützen können, inwieweit der städtische Bauhof helfen kann. Das werden wir in Ruhe besprechen. Vielleicht kann auch die Ehrenamtsbörse Hilfe leisten.“