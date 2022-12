Ausstellung von Ingeborg Haas-Esser und Gerlinde Drecker : Wie ein Dorfgemeinschaftshaus zum „Louvre von Oelinghoven“ wird

„Hotspot KW Factory“ : Ehemalige Fabrikhallen in Königswinter werden begehbare Kunstwerke Es ist ein bisschen wie der Blick durchs Schlüsselloch eines Künstlerateliers: In der Hotspot KW Factory in den ehemaligen Fabrikhallen der Firma Zera in Königswinter können Besucherinnen und Besucher Künstlern bei ihrem Schaffensprozess über die Schultern schauen.