Besondere Show von „Bad Honnef tanzt“ Wie eine tanzende Videokonferenz Bad Honnef und Simbabwe verbindet

„Bad Honnef tanzt“

Der „Bad Honnef tanzt“-Reigen geht noch weiter: Ein Event der „Jungen Choreografinnen und Choreografen“ findet am Samstag, 17. Juni, um 18 Uhr und Sonntag, 18. Juni, um 13 Uhr statt: Künstler zwischen acht und 18 Jahren präsentieren Stücke aus den „Choreografischen Ateliers“. Die Gruppe wurde jüngst als eine von zwölf Gruppen deutschlandweit und als jüngste dazu für das Tanztreffen der Jugend in Berlin nominiert. Kostenlose Karten für die Veranstaltungen von „Bad Honnef tanzt“, die alle im Ratssaal stattfinden, sind an der Abendkasse oder vorab in der Stadtinfo Bad Honnef erhältlich. qg