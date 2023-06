Von Nonnenwerth in die Welt Wie es ein Bad Honnefer zur UN-Klimakonferenz geschafft hat

Bad Honnef/Bonn/Kairo · Oliver Rieche aus Bad Honnef ist wieder in der Heimat; vorübergehend. Der 34-Jährige, der derzeit in Ägypten lebt, ist beim Vorbereitungsgipfel in Bonn für die Weltklimakonferenz im November in Dubai dabei. Wie er das geschafft hat, wie er auf die Klimakrise blickt und was der ehemalige Nonnenwerth-Schüler über das Aus seiner Schule sagt:

13.06.2023, 08:00 Uhr

Im Gymnasium Nonnenwerth (Hintergrund) hat Oliver Rieche 2008 sein Abitur gemacht. Der 34-Jährige lebt seit drei Jahren in Ägypten. Zurzeit ist er wieder in der Heimat und nimmt am Klimagipfel in Bonn zur Vorbereitung auf die Weltklimakonferenz in Dubai teil. Foto: Frank Homann

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Der Bad Honnefer Oliver Rieche war bereits im November bei der 27. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (UN) in Sharm el-Sheikh, nimmt gerade am Vorbereitungsgipfel für die 28. UN-Klimakonferenz in Bonn teil und wird auch bei der 28. Weltklimakonferenz im November in Dubai dabei sein. Dass der 34-Jährige im Vorjahr erstmals hautnah verfolgen konnte, wie Delegierte und Staatenlenker aus aller Welt über die Zukunft der Erde verhandeln, ist das Ergebnis von viel Einsatz: „Ich habe mich da wirklich reingekniet.“