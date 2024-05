Nach Zwangsversteigerungstermin Wie es mit dem einstigen Bad Honnefer „Hotel Dell“ weitergeht

Königswinter/Bad Honnef · Am Dienstag stand im Amtsgericht Königswinter der erste Termin zur Zwangsversteigerung des Gebäudes in der Honnefer Hauptstraße 42, einst Hotel Dell, an. Wie der Termin gelaufen ist und wie es jetzt weitergeht.

07.05.2024 , 18:00 Uhr

Am Dienstag stand der erste Zwangsversteigerungstermin für das Gebäude in der Bad Honnefer Hauptstraße 42 an. (Archivfoto) Foto: Frank Homann

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge