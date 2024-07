Spenden für die Ukraine Wie Freiwillige der „Help Force Honnef“ ihre 19. Hilfsfahrt bilanzieren

Die Caritas in der Ost-Slowakei stellt in enger Zusammenarbeit mit der Caritas in der West-Ukraine dann eine reibungslose Weiterverteilung sowohl an ukrainische Flüchtlinge in der Slowakei, als auch an Kriegsgeschädigte und Binnenflüchtlinge in der Ukraine sicher. Medizin- und Sanitätsprodukte aus Bad Honnef gehen zum Beispiel an das Krankenhaus in Uzhorrod.