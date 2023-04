Präventionsprojekt in Aegidienberg Wie jeder den eigenen Hochwasserschutz in Bad Honnef verbessern kann

Nach all den Katastrophen etwa im Ahrtal, aber auch in Bad Honnef bei Starkregenereignissen in den vergangenen zehn Jahren setzt die Stadt vor allem auf Vorsorge durch geeignete Schutzmaßnahmen. Das HKC-Mobil war im Dezember 2022 bereits in der Bad Honnefer Fußgängerzone und am HIT-Markt präsent. Doch Wasserereignisse mit desaströsen Folgen kommen nicht nur in Tallagen vor. Deshalb steuerte das HKC-Mobil dieses Mal nach Aegidienberg – auf den Aegidiusplatz. Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, sich von dem mobilen Team beraten zu lassen.