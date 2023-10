Zisternen im Wald als Lösung? Wie Kommunen der Region der steigenden Gefahr von Waldbränden begegnen

Rhein-Sieg-Kreis · Bad Honnef will als erste Kommune in der Region der latent steigenden Waldbrandgefahr mit dem Bau einer Zisterne begegnen. Der GA hört bei anderen Kommunen nach und fragt, ob solche Wasserbassins in Naturschutzgebieten überhaupt möglich sind.

22.10.2023, 18:00 Uhr

Unter anderem an diesem Teich probte ein Großaufgebot der Feuerwehren im Bad Honnefer Wald die schnelle Löschwasserentnahme, um einen angenommenen Waldbrand einzudämmen. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

