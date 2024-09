Heimat-Check des General-Anzeigers Wie lebt es sich in Bad Honnef?

Ein wenig mondän an manchen Stellen, stets rheinisch gelassen, landschaftlich reizvoll und in besonderem Maße gastfreundlich – das sind nur einige prägende Eigenschaften, die Bad Honnef kennzeichnen. Die über 1100 Jahre alte Stadt weiß mit Eleganz und mit Verve bei seinen Besuchern wie bei seinen Bewohnern zu punkten. Verblüfft ist, wer in Zeiten von übergroß gewordenen Internethandelsriesen etwa in der Bad Honnefs Innenstadt noch immer viele kleine, inhabergeführte Geschäfte entdeckt, die zum Bummeln und Shoppen und somit auch zum Verweilen einladen. Der General-Anzeiger möchte wissen, wie es den Bad Honneferinnen und Bad Honnefern heute geht? Was denken die Bürgerinnen und Bürger über ihre Stadt, fragt der GA-Heimat-Check.