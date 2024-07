Partnerschaft in Europa Wie Radsportbegeisterte aus Deutschland und Frankreich auch Zaungäste begeistern

Während die Helden der Tour de France durch Alpen und Pyrenäen strampeln, hat eine Gruppe von Radfahrern aus Berck-sur-Mer ihre Partnerstadt am Rhein als Ziel. Aber eines ist sicher: Die radsportverrückten Franzosen werden auch dem kleinen Pulk des Velo-Clubs Berck, der Richtung Siebengebirge unterwegs ist, zuwinken. So jedenfalls kennt das Bruno Barbier, der umgekehrt schon dreimal von Bad Honnef an die Opalküste fuhr und je einmal die weiteren Partnerstädte Wittichenau, Cadenabbia und Ludvika mit Freunden ansteuerte. „Wir wurden unterwegs bestaunt. Die Leute in den kleinen Dörfern konnten sich nicht vorstellen, dass wir mit dem Rad aus Deutschland kamen.“