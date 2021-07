Einrichtung in Bad Honnef : Wie sich das Internet-Café der Aktiven Senioren entwickelt hat

Bad Honnef Das Internet-Café der Aktiven Senioren in Bad Honnef feiert sein 20-jähriges Bestehen. Ehrenamtliche leisten dort pro Jahr 400 Helferstunden. Aus der Anlaufstelle bei Technikfragen ist ein beliebter Treffpunkt geworden

Am Anfang ging es vornehmlich um Anwendungsfragen zur modernen Technik, mittlerweile ist das Internet-Café der Aktiven Senioren zu einer attraktiven Begegnungsstätte geworden und feiert nun sein 20-jähriges Bestehen. Zunächst in der Sozialstation der Johanniter-Unfall-Hilfe an der Rommersdorfer Straße untergebracht, ist das Internet-Café seit 2020 in einer Villa an der Bahnhofstraße beheimatet.