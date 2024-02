Signalfrabe für mehr Sicherheit Wie und wo das Radfahren in Bad Honnef sicherer werden soll

Schon in Kürze würden weitere Arbeiten folgen, darunter auch an der Rhöndorfer Straße: Radwegfurten sind dort an der Ecke Frankenweg sowie an der Ecke Flutgraben und an der Einmündung Nachtigallenweg vorgesehen. Dasselbe gilt Richtung Innenstadt für die Einmündung Hauptstraße und Wilhelmstraße. Radwegfurten sind zudem in Aegidienberg geplant, an folgenden Punkten: Aegidienberger Straße/Klosterstraße, Aegidienberger Straße/Siefenhovener Straße, Himberger Straße/Hubertusstraße und Himberger Straße/Erzstraße.