Sportgeräte zum Ausleihen Wie zwei Sportboxen in Bad Honnef Lust auf Bewegung machen

Sport ist im Reitersdorfer Park schon seit Jahren Programm. Denn: Der Sportverband Bad Honnef (svb) lädt stets von Juni bis September zwischen Teich und Burgruine zu Gymnastik & Co. zu Sport im Park ein und Fitness-Geräte haben die Parkfreunde aufgestellt. Jetzt wurde dort den Bad Honnefer Bürgern eine Sportbox übergeben. Eine zweite dieser Schatzkisten steht in Aegidienberg An der Hetzelhardt, so svb-Geschäftsführer Robert Heil.