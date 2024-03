Stadt Bad Honnef sperrt Weg in Rhöndorf Warum der Rhöndorfer Steinschlag Winzer Felix Pieper keine Sorgen macht

Bad Honnef · Beim Steinschlag unterhalb des Ulanendenkmals in Rhöndorf kommen Erinnerungen hoch an 2013, als ein kapitaler Felsbrocken in den Weinberg stürzte. Die Stadt Bad Honnef hat den Weg gesperrt. Warum Winzer Felix Pieper die Sache nicht überdramatisieren will.

20.03.2024 , 16:28 Uhr

Der Wirtschaftsweg zwischen der Löwenburgstraße und dem Ulanendenkmal ist gesperrt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten dort Steinbrocken entdeckt. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge