Wegen Energiekrise in reduzierter Form : Winterleuchten, Kaminzimmer und die Eiskönigin verzaubern Bad Honnef

Bunt illuminiert – wegen der Energiekrise allerdings weniger lang – ist die Bad Honnefer Innenstadt während des Winterleuchtens. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Trotz der Energiekrise geht es in Bad Honnef weihnachtlich und romantisch zu. In der Innenstadt locken das Kaminzimmer, das Winterleuchten und das Winterkino.



Das Kaminzimmer auf dem Marktplatz allein ist bereits vorweihnachtliche Heimeligkeit pur. An diesem Wochenende ist es noch romantischer in der Innenstadt – mit Winterleuchten und sogar Winterkino unterm Sternenzelt.

Die Innenstadt wirkt in diesen Tagen wie heile Welt. Krieg, Energiekrise, Inflation und dann auch noch das Ausscheiden bei der Fußball-WM – beim Bummel durch die Fußgängerzone kann all das ausgeblendet werden und die von den Geschäftsleuten so liebevoll dekorierten Schaufenster lassen auch die Leerstände vergessen, die sich auch in Honnef wie Wunden in die einst heilen Ladenzeilen gefressen haben.

Einige zogen am Donnerstag einen Abend im Kaminzimmer dem TV-Fußball ohnehin vor und stoppten auf dem Weg in dieses kleine „Weihnachtsdorf“, wo es rund um die Berghütte herrlich duftet nach weihnachtlichen Köstlichkeiten. Am „Frauenzimmer“, vor dem Geschäft, das vom Winterleuchten-Maler Nico Büsch auch etwas Farbe abbekommen hat, schuf Jürgen Kutter eigens für dieses zweite Advent-Wochenende noch ein weiteres Wohlfühl-Areal. Holzfeuer lodert in riesigen Feuerstellen, auf Bänken liegen Schaffelle. Kinder kuschelten sich in die Arme ihrer Eltern, schauten gebannt auf die Leinwand und verfolgten, was der Filmheld Esel Bo alles erlebt.

Das Winterkino wird zum gemeinsamen Erlebnis

Warm angezogen ist das Winterkino ein Erlebnis. Der Kino-Spielplan hat noch Einiges zu bieten – alles draußen und umsonst. Jürgen Kutter, der Maître de Plaisir des Centrums, hat einfach geniale Ideen. Und in Zusammenarbeit mit dem Verein hat die Stadt für den zweiten Advent das Winterleuchten „eingeschaltet“. Auch wenn es diesmal in abgespeckter Form läuft, so ist es doch wie Balsam für die Seele.

Am Vogelbrunnen gibt es den nächsten Aha-Effekt. Die Stufen hoch zum Kirchplatz leuchten in Grün, Rot und Blau. Und Sankt Johann Baptist dahinter trägt zartes Blau. In den Bäumen „tanzen“ Lichter. Ein weiterer Licht-Blick bietet sich am Tierbrunnen-Ensemble mit dem Wunsch „Frohe Weihnacht“ auf einer Hauswand.

Mario Klein erfreute sich an den Aktionen. „An Lichtern sollte nicht gespart werden, sie geben doch Hoffnung“, sagte der Rheinbreitbacher und bedauerte nur, dass kein großer Weihnachtsbaum aufgestellt wurde, am liebsten ein echter. „Ich besuche öfter das Kaminzimmer“, meinte Jens Koelzer, der aber zunächst mit Ehefrau Christiane und Tochter Carolin am Kino „hängengeblieben“ war. Und zum Stromsparen meinte er: „Heute gibt es doch schönes LED-Licht mit wenig Verbrauch.“

Neben der „Rakete“ wurde auch auf die Lichterkette verzichtet. „Die wird wiederkommen“, so Georg Zumsande, in dessen Ägide das Centrum sie anschaffte. „Wir haben eine der Not geschuldete Veränderung, aber die ist richtig schön.“ Und zufrieden war er auch mit der Kooperation zwischen Stadt, Jürgen Kutter und dem Centrum. „Mit JK kann man nur punkten“, so Zumsande.