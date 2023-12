Wurzelkrippe in der Rommersdorfer Anna-Kapelle Wo Hund Schorschi und Ochse Hans-Hermann neben dem Jesuskind stehen

Das Wasser des Bachs in der orientalischen Landschaft plätschert, das Feuer an der Kochstelle der Hirten flackert. „Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein …“, singen die Besucher, die nach der Andacht an die Krippe in der St. Anna Kapelle treten, um der Heiligen Familie ihre Aufwartung zu machen.