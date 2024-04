100 Jahre Schachclub Bad Honnef Wo Zug um Zug den Geist beweglich halten

„Als ich beim Tag der Offenen Tür den Kursaal nach der Renovierung gesehen habe, war mir klar, hier müssen wir etwas machen“, sagt indes Werner Völker, Schriftführer der Schachgemeinschaft. Er ist 73 Jahre alt, einer der Älteren im Verein. Der gebürtige Düsseldorfer, der seit seinem Eintritt in den Ruhestand in Königswinterer lebt, hatte im Schullandheim als Elfjähriger die Regeln erlernt. „Da standen Schachbretter rum, jemand wusste, wie es geht.“ An der Schule gründete er den Schachverein „Fideler Bauer“ mit.