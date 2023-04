GA macht den Test beim ersten Bad Honnefer Stadtfest Wofür die Besucher von „Fühl Dich Frühlich“ in Zeiten der Inflation ihr Geld ausgeben

Bad Honnef · Wofür geben die Besucher eines Stadtfestes wie das „Fühl Dich Frühlich“ in Bad Honnef ihr Geld aus? Was suchen die Gäste, was sagen die Marktbeschicker über die Geldflüsse in Zeiten der Inflation. Der GA macht den Test.

Am Sonntag war die Bad Honnefer Innenstadt bei „Fühl Dich Frühlich“ gut gefüllt. Am Samstag hatten viele Besucher vor dem Regen Reißaus genommen. Foto: Frank Homann





Von Roswitha Oschmann