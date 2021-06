Siebengebirgsgymnasium Bad Honnef : Workshops für die Schulsanierung

Bad Honnef Für die Modernisierung des Siebengebirgsgymnasiums in Bad Honnef steuern Schüler, Eltern und Lehrer Ideen bei. Ende des Jahres soll die Ideenfindung abgeschlossen sein.

„Es ist das größte öffentliche Projekt dieser Legislaturperiode“, betonte Jochen Agte (Grüne), Vorsitzender des Bad Honnefer Schulausschusses, bei der Sitzung am Dienstagabend. Fast ein Jahr ist seit dem Beschluss vergangen, das Siebengebirgsgymnasium (Sibi) zu sanieren und – vor allem – mit Blick in die Zukunft modernisieren zu lassen. Beschlossen wurde damals auch eine sogenannte „Phase 0“ vor Beginn der Bauphase, mit der die Beteiligung der Schüler, Lehrer und Eltern bei der Ideen- und Konzeptfindung gesichert werden soll. Pandemiebedingt verzögerten sich die Detailplanungen.

Wie vom Rat beschlossen, hatte die Verwaltung gemeinsam mit der Montag-Stiftung den Auftrag zur Modernisierung des Sibis ausgeschrieben. Den Auftrag erhielt im März die Essener Firma Reflex Architektur, ein Projektteam wurde aufgestellt. Die freie Pädagogin und Schulbauberaterin der Montag-Stiftung, Britta Grotkamp, stellte am Dienstag gemeinam mit der Architektin Päivi Kataiko Grigoleit das Konzept für die „Phase 0“ vor: „Die Phase 0 ist ein Beteiligungsprozess“, betonte Grotkamp. Hier solle ein „pädagogisch-räumliches Konzept“ und ein Raumprogramm erarbeitet werden, das in erster Linie die Benutzer des Gebäudes – Schüler, Lehrer und Angestellte der Schule – in die Planung einbindet.