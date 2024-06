Ehrenamt von Anfang an Zonta Club ehrt junge Frauen für ihren Einsatz um die Allgemeinheit

Das haben in diesem Jahr auf herausragende Weise in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis getan: Ella Gottschling, Studentin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn, und C, Schülerin am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Bornheim, die beide den mit 250 Euro dotierten ersten Preis gewannen. Über den zweiten Platz freute sich Chiara Charlotte Zweigner, Schülerin des Albert-Einstein-Gymnasiums Sankt Augustin; der Preis ist mit 150 Euro dotiert. Ella Gottschling erhielt zudem einen Preis des „Young Women in Public Affairs Award" von Zonta International.