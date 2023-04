50. Volkswanderung am 7. Mai Zum Jubiläum von „Sieben auf einen Streich“ stiftet der Skiclub Bad Honnef einen Baum pro Wanderer

Apropros Verpflegung: Wasser an der Strecke gibt es nicht – eine Änderung, die erstmals wegen Corona getroffen wurde, die aber auch der Umwelt zugute kommt. „Wir verzichten gezielt auf Einwegbecher. Und das wurde von den Teilnehmern letztes Jahr absolut mitgetragen“, so Lange. Eigene Getränkeverpflegung sollte also mitgenommen werden, nichts Neues für den passionierten Wanderer, so Todaro. Von selbst verstehe sich der Appell, sich an die Regeln im Wald zu halten, nicht zu rauchen, Hunde angeleint zu halten und keinesfalls Müll zurückzulassen.