Treffen der Fiat 500-Schätzchen Zum Knutschen schön: Cinquecentos in Rhöndorf

Zum Knuddeln! 14 Knutschkugeln verzauberten die Rhöndorfer. Wer Fiat augenzwinkernd mit „Fehler in allen Teilen“ übersetzt, konnte sich am Ziepchesplatz vom Gegenteil überzeugen. Direkt vor dem Restaurant „Casa Linga“ standen sie in Reih und Glied in allen möglichen Farben und mit blitzenden Chromstangen. Hier endete der traditionelle Maiausflug von Oldtimer-Fans der IG Leverkusen, die allesamt eine große Leidenschaft haben: den Cinquecento.