„Mittelrhein Offroad“ am Drachenfels Zum Weingenuss am Wochenende dorthin, wo die Reben wachsen

Rhöndorf · Vier Mittelrhein-Winzer machen in diesem Jahr das runde Dutzend voll: In den Weinbergen am Drachenfels laden sie zur „Mittelrein Offroad“ oberhalb von Bad Honnef-Rhöndorf ein. Noch am Samstagabend und am Sonntag gibt es dort Weingenuss mit Ausblick auf Wingerte und Rhein. Für die Winzer auch Gelegenheit zu Ausblick auf den kommenden Jahrgang 2024.

08.06.2024 , 18:38 Uhr

Die Aussicht von den Rhöndorfer Weinbergen aus genießen zahlreiche Besucher der „Mittlrein Offroad“ ebenso wie die Weine der vier beteiligten Winzer. Noch am Samstagabend und Sonntag findet dort die „Mittelrhein Offroad“ statt. Foto: Frank Homann





Von Gabriela Quarg Freie Autorin