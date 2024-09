Festnahme im Siebengebirge Zwei Drogenkuriere wollen von sechs Kilo Chrystal Meth nichts gewusst haben

Vor der 1. Großen Strafkammer des Bonner Landgerichts sind zwei Männer im Alter von 42 und 52 Jahren, die aus der slowakischen Hauptstadt Bratislawa stammen, wegen illegaler Einfuhr von Betäubungsmitteln zu Haftstrafen von jeweils viereinhalb Jahren verurteilt worden. Die beiden Verurteilten waren am 25. Januar dieses Jahres an der Bad Honnefer A3-Raststätte Logebachtal West in eine Zollkontrolle geraten. Das Gericht zeigte sich überzeugt, dass der Jüngere in seinem Audi A8 als Späher vorausfahren sollte, um den Älteren, der in seiner Mercedes B-Klasse sechs Kilo Crystal Meth transportierte, gegebenenfalls vor einer Kontrolle zu warnen.