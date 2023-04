„Grün & Sozial“ als neue Ratsfraktion Zwei Ratsmitglieder der Bad Honnefer Grünen verlassen die Fraktion

Inhaltliche, aber auch „menschliche Differenzen in der Fraktion“ hätten diese Entscheidung forciert: Die Stadtratsmitglieder Gabriele Clooth-Hoffmeister und Thomas Peter kehren der Fraktion der Grünen mit sofortiger Wirkung den Rücken. Dem Stadtrat bleiben sie erhalten: Unter dem Label „Grün & Sozial“ bilden Clooth-Hoffmeister und Peter, die jeweils per Direktmandat in den Stadtrat gewählt worden waren, eine neue Fraktion; für eine solche sind mindestens zwei Mitglieder vonnöten. „Die Entscheidung ist nicht leicht gefallen. Es war ein schleichender Prozess“, so Clooth-Hoffmeister auf GA-Anfrage.