Unklare Unfallursache : Zwei Verletzte bei Kollision auf der Rhöndorfer Straße

Am Donnerstagabend kam es auf der Rhöndorfer Straße in Bad Honnef zu einer heftigen Kollision zweier Pkw. Foto: Ralf Klodt

Bad Honnef Am Donnerstagabend kam es im Ortsteil Rhöndorf zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Beide Fahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Rhöndorfer Straße ist seitdem an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dierk Himstedt

Kurz vor 19 Uhr am Donnerstagabend ist auf der Rhöndorfer Straße in Bad Honnef-Rhöndorf ein Ford Fiesta seitlich in einen Ford Puma gefahren. Bei der Kollision wurden beide Fahrer verletzt und mussten von den Rettungskräften in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden.

Die Polizei konnte noch keine Angaben machen, wie es zu dem Unfall kam. Der Ford Puma ist durch den Aufprall von der Fahrbahn auf den Seitstreifen katapultiert worden. Die Fahrerin wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte mit Spezialwerkzeug aus dem stark beschädigten Auto befreit worden.

Die Rhöndorfer Straße ist seitdem von der Polizei für den nachfolgenden Verkehr an der Unfallstelle gesperrt. Auch die Buslinie 565 kann aktuell ihren Betrieb nicht fortsetzen.

Foto: Ralf Klodt

Foto: Ralf Klodt

Foto: Ralf Klodt zurück

weiter