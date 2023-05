Ausverkaufte Aufführungen der Bad Honnefer Ballettschule Wien-Fischer Zweimal 600 verzauberte Zuschauer in der Königswinterer CJD-Aula

In der Ballettschule Wien-Fischer, die mittlerweile im Hallenbad in Bad Honnef eine neue Heimat gefunden hat und von Nora Hornung, der Tochter der Gründerin Uschi Wien-Fischer federführend geleitet wird, können sich die jungen Talente auf vielen Gebieten ausprobieren. Wichtig ist, den Kindern und Jugendlichen die Freude an der Bewegung und an der Musik zu vermitteln. In Marina Rosensteins Choreografie zu Lara Croft fesselten die Tänzerinnen und Solist Lukas Himmelbach ihr Publikum mit kraftvoll und präzise ausgeführten Bewegungen. Ebenso die Batgirls, die unter der Anleitung von Choreografin Yasmin Ünaler über die Bühne fegten. Auch hier kamen die Moves und Gesten sehr fokussiert und mit gutem Timing herüber. In Ünalers „Harry Potter“-Adaption bezauberten die jungen Tänzerinnen mit herrlichem Spielwitz.