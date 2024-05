Promi-Besuch im Siebengebirge Zweiter Aufschlag für Becker im Wohnmobilpark

Es gab eine Zeit, da galten Smartphones und Tablets allenfalls als Science-Fiction. Als medialer Zeitvertreib, heute fast undenkbar, dienten in der zweiten Hälfte der 80er Jahre bis Ende der 90er Tennisspiele. Stunde um Stunde verfolgten Millionen Deutsche jedweden Alters, wie sich zwei – bei Doppelpartien vier – Männer oder Frauen die gelben Filzbälle um die Ohren hauten. Ausgelöst hatte diesen Boom Boris, genannt „Bumm-Bumm-Boris“, Becker. Still ist es nach seinem Karriereende anno 1999 nie um ihn geworden – Insolvenz und eine Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis inklusive. Am Samstag, 25. Mai, schlägt Becker in Bad Honnef auf. Allerdings auf keinem Tennisplatz, sondern im Wohnmobilpark in Rottbitze.