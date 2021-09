Tag des offenen Denkmals : Bad Honnefer Kursaal lüftet seine Geheimnisse

Der ehrwürdige Kursaal von Bad Honnef – hier bei einem Konzert – birgt eine ganze Menge an Geheimnissen. Foto: Frank Homann

SIEBENGEBIRGE Beim Tag des offenen Denkmals lassen sich im Siebengebirge viele historische Gebäude ihre Geheimnisse entlocken. Besucher sehen den Kursaal in Bad Honnef und alte Villen in Königswinter mit neuen Augen. Und der genaue Blick lohnt.



Von Roswitha Oschmann

Die gute Stube Bad Honnefs, das Adenauerhaus in Rhöndorf oder die Architektur in der Altstadt von Königswinter – beim Tag des offenen Denkmals gibt es im Siebengebirge eine Menge zu entdecken. „Wer kommt aus Bad Honnef?“, fragte Jörg Sudmann, Architekt im Gebäudemanagement der Stadt. Fast alle Teilnehmer einer Führung zeigten auf – die Sanierung des Kursaals ist zwar seit 2020 beendet, aber wegen Corona und des Ausfalls von Veranstaltungen hatten viele noch nicht die Gelegenheit, sich in dem 1907 eingeweihten Saal umzusehen, der seit 1983 unter Denkmalschutz steht.

Restaurierung dauerte gut ein Jahr

Architekt Michael C. Deisenroth informierte das Publikum mit Jörg Sudmann über die Herausforderungen, die Renovierung und Restaurierung des Gebäudes an Architekten und Handwerker gestellt hatten. Und vor allem staunten die Besucher, welche Überraschungen während der Arbeiten auftraten.

Angefangen hatte alles mit Feuchtigkeit an einer Außenwand, die sich Jörg Sudmann mal anschauen sollte. Ein Rattenschwanz folgte: So war beispielsweise die Dachkonstruktion überlastet, alle Eisen über der Stuckdecke waren voller Rost. „Stellen Sie sich vor, im Saal unten tanzen 500 Leute, die schwitzen“, so Deisenroth. So „schwitzte“ auch die gedämmte Stuckgewölbedecke mit. Die Dachkonstruktion musste erneuert werden – Segment für Segment mit Zwischenlagerung im Kurgarten. Deisenroth: „Wenn eine Wolke kam, haben wir uns beeilt, dass wir schließen.“

Farbgestaltung von 1907

Aber nicht nur das rein Technische war ein Abenteuer. Vielmehr entdeckten die Fachleute die originale Farbgestaltung von 1907. Die Restaurierung Ende der 80er Jahre war von einem dunkleren Ton bis zu dunkelrot auf der Empore ausgegangen. Die Denkmalschützer vom Landschaftverband Rheinland (LVR) untersuchten drei Tage und bestätigten den Verdacht. „18 Farbschichten waren drauf. Heute haben wir die Originalfassung von 1907.“ Die Leuchten wurden neu entwickelt, detailliert abgestimmt mit dem Denkmalschutz.

Die beiden Führer wiesen besonders auf die Fenster hin. „Das sind die Originalfenster mit Einfachverglasung. Sie sind fast einmalig und dürfen nur von Fachpersonal geöffnet und geschlossen werden.“ Es sei lange darüber diskutiert worden, ob Fenster mit Doppelverglasung eingebaut werden sollen, erläuterte Deisenroth. Aber die hätten in der Art und Weise nicht mehr gebaut werden können. Nur eine kleine Änderung gebe es, meinte er augenzwinkernd: Im Karneval seien bei geöffnetem Fenster schon mal Leute in die Rabatten nach draußen gefallen. Da befindet sich nun ein Glasschutz.

Enges Zeitkorsett

Auf die Fresken mit floralen Elementen wies Sudmann hin, auf die Bögen an den beiden Stirnseiten aus Bimsstein, die neu gesichert werden mussten, oder auf die aufwendige Technik der Wandgestaltung in Schattenwurftechnik vor der Bühne. Früher sei der Anstrich der Holzbalustrade tatsächlich dunkel gewesen.

„Wir hatten ein enges Zeit- und Finanzkorsett“, sagte Deisenroth. Am 26. März 2019 war Baubeginn, ein Jahr später sollte alles fertig sein. Im April 2020 waren die Arbeiten beendet, wegen Corona um einen Monat verspätet. „Mit 7,7 Millionen Euro war die Baumaßnahme berechnet, mit 7,8 Millionen haben wir sie beendet.“ Teilnehmerin Barbara Vietz-Fuchte ist selbst Architektin: „Ich war neugierig, wie es jetzt aussieht, ich bin in Bad Honnef aufgewachsen. Ich habe das so schön erwartet und es ist sehr schön geworden. Ich bin erstaunt, dass Bauvolumen und Zeitrahmen eingehalten wurden.“

Die Teilnehmer der Führungen ließen sich vom Charme dieser besonderen Stätte mit ihrer Verbindung von Tradition und Moderne beeindrucken. Hier spielte sich bewegte Geschichte ab: Der Saal überstand zwei Weltkriege, war in den Zwanzigern zeitweise von Separatisten der Rheinischen Republik besetzt, er war auch Sitz der Alliierten Hohen Kommission und der Bundespressekonferenz der neuen Bundesrepublik. Und für viele hängt Familiengeschichte mit dem Saal zusammen – hier wurden Abi-Zeugnisse verliehen, hier absolvierten Generationen ihre Tanzstunden, im Kursaal wurde Theater gespielt und es gab Konzerte, hier wurden Karnevalsprinzen proklamiert und Hochzeiten gefeiert. Einen besonderen Eindruck vom Saal verschaffte Kirberg Catering als Betreiber des Kursaals: Zwei Tische waren mit allem Schnickschnack wunderschön eingedeckt – und einige Besucher hätten sich am liebsten an der Tafel niedergelassen.

Interessante Details über die Rheinvillen

„Hausgucken“ in Königswinter: Hier begab sich Werner Dahm mit einer Gruppe zu schönen Gebäuden, das jüngste von 1911, das älteste von 1878. Einige Rheinvillen, die gründerzeitliche Reihenbebauung an der Hauptstraße mit der ehemaligen Kaiserlichen Poststelle gegenüber nahm die Gruppe unter die Lupe, die Kaiserstraße und Kronprinzenstraße, Bahnhofstraße und Wilhelmstraße bis zum Palastweiher gegenüber dem Bahndamm.

Und immer hatte Dahm kleine Geschichten parat zu den Häusern und ihren Bewohnern. Etwa bei der Villa Zürbig aus dem Jahre 1901 an der Rheinallee, die der Chef der Graphit- & Thontiegelfabrik Königswinter hatte errichten lassen. Die Anekdote bezog sich auf das Dienstmädchen, das stets etwas nachlässig den Tisch deckte. Meinte der alte Zürbig, sie möge sich doch mal auf einen Stuhl stellen, da könne sie besser überblicken, was noch alles fehlt.

Auch die Stiftung Bundeskanzler-Adenauerhaus hatte eingeladen. Für Kinder spannend: Esther Ribera gab mit ihrem Papperlapupp ein Puppentheater unter dem Titel „Ludwig und sein Tatatataaa“. Ludwig war selbstverständlich kein anderer als Beethoven. Und um Musik ging es auch bei einer kontaktlosen Rallye durch Ausstellung und Garten. Per App wurden die Besucher zu den Orten und Fragen gelenkt.

Werner Dahm zeigt bei den Rundgängen besondere Häuser in Königswinter – darunter in der Kronprinzenstraße und der Kaiserstraße.

weiter