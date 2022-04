Über 360 Kilometer über den Rhein : Badische Flößer legen in Königswinter an

Mit diesem selbstgebauten Holzfloss reisen die Schiltacher Flößer vom Schwarzwald bis ins Rheinland. Nur geschlafen wird der Enge wegen an Land. Foto: Schiltacher Flößer

Königswinter Ihr Floß haben sich die Schiltacher Flößer selbstredend selbst gebaut. Eine Woche lang reisen die sechs baden-württembergischen Nostalgiker in Sachen Holztransport von anno dazumal über den Rhein. Am Donnerstag legt sie in Königswinter an.



Von Roswitha Oschmann

Das hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben – ein Großfloß auf dem Rhein. Nun die kleine Sensation: Am Donnerstag, 28. April, haben die Königswinterer die Gelegenheit, am Rheinufer ein echtes, selbstgebautes Floß zu bestaunen. In Steinmauern bei Rastatt startet das Team des Vereins Schiltacher Flößer zum großen Abenteuer. „Die Leute freuen sich, winken uns zu – von den anderen Rheinschiffen und auch vom Ufer aus“, berichtet Hartmut Brückner, Vorsitzender des Vereins Schiltacher Flößer, dem GA per Telefon direkt von Bord aus.

Seit vergangenen Donnerstag (21. April) sind die sechs Herren, die sich der alten Tradition der Flößer aus dem baden-württembergischen Ort Schiltach im Schwarzwald verpflichtet fühlen, schon auf dem Rhein unterwegs. Ihr Endziel soll am Donnerstag (28. April) der Leverkusener Rheinort Hitdorf sein. Dieser Ort war nämlich bereits in früherer Zeit das Ziel der Baumstammtransporte vom Süddeutschland gen Westen. 1968 schwamm das letzte gewerbliche Rheinfloß rheinabwärts. Zwei Jahre später war der Begriff „Floß“ dann sogar aus der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung gestrichen worden.

Mit bis zu 500 Mann Besatzung waren die zusammengebundenen Baumstämme – hier anno 1796 vor der Kulisse von Bonn mit dem Siebengebirge im Hintergrund – unterwegs. Foto: Siebengebirgsmuseum

Die Route Flößer legen am Donnerstag in Königswinter an In acht Tagen wollen die Flößer aus Schiltach mit ihrem Floß die 360 Kilometer lange Strecke zwischen Steinmauern und Leverkusen-Hitdorf bewältigen. In Königswinter werden sie am Donnerstag, 28. April, von 11.30 bis 14.30 Uhr an Land gehen, bevor sie zum nächsten Zwischenziel nach Niederkassel-Mondorf aufbrechen. Dort werden sie am Tag danach zur letzten Etappe nach Leverkusen-Hitdorf starten. Dieser Ort war in früheren Zeiten Zielpunkt der Floßfahrten mit dem Baumstämmen, da dort die entsprechenden Betriebe zur Verarbeitung ansässig waren. oro

Aber: Nirgendwo sonst am Rhein ist die Geschichte der Rheinflößerei so anschaulich zu sehen, wie im Siebengebirgsmuseum in Königswinter. Kein Wunder, dass die Reisenden auf den Wasserwegen der Nostalgie in Königswinter einen Zwischenstopp einlegen.

Im Königswinterer Siebengebirgsmuseum ist dieses Modell eines Großflosses aus dem 18. Jahrhundert zu bewundern. Auch die Schiltacher Flößer machen auf ihrer Rheinreise darum in Königswinter Station. Foto: Frank Homann

Im Siebengebirgsmuseum wollen sich die Schiltacher Flößer das Modell eines Holländerfloßes anschauen, „das grandiose Modell von Jacob Sieger“, wie Elmar Scheuren jetzt bei einem Vortrag im Siebengebirgsmuseum über die Flößerei lobt. Museumschefin Sigrid Lange hatte zu der auf das Ereignis einstimmenden „Kostprobe“ eingeladen.

Eine Woche lang sind diese sechs Mitglieder des Vereins Schiltacher Flößer auf dem Rhein von Steinmauern bei Rastatt bis Leverkusen unterwegs – natürlich per Floß. Foto: Schiltacher Flößer

So viele Männer wie früher auf einem Holländerfloß sind freilich nicht auf dem Floß der Schiltacher, das 15 Meter Länge und fünf Meter Breite misst, zu finden. Sechs Männer fahren anno 2022 auf dem selbstgebauten Floß mit, zwei bewegen den Begleittross. Nahezu gigantisch sind dagegen die Zahlen, die 1789 Lehrer Lang aus Koblenz über die Flöße seiner Zeit festhielt: „Ein mittelmäßiges Dorf könnte Platz haben auf dieser schwimmenden Holzinsel mit 315 Metern Länge und 28 Metern Breite und mit zehn bis 13 Hütten in der Mitte, die von 400 bis 500 Ruderknechten und Arbeitern bewohnt wird“, so die Aufzeichnung vor 233 Jahren.

Zunehmender Schiffsverkehr auf dem Rhein beendet die Flößerei

Später war die Besatzungsstärke kleiner – denn ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde einem Floß ein Dampfschlepper vorgespannt. Der zunehmende Schiffsverkehr auf dem Rhein führte dazu, dass die Flöße nur noch 240 Meter lang sein durften. Aber auch in dieser abgespeckten Variante waren Flöße um 1900 auf dem Rhein eher selten zu entdecken.

In den meisten Waldgebieten wurde die Flößerei mit der Einführung der Eisenbahn bis Ende des 19. Jahrhunderts eingestellt. Hartmut Brückner verweist auf die Chronik seines Vereins: Das letzte Schiltacher Floß fuhr 1894 – 600 Meter lang und aus 1000 Festmetern Holz bestehend, berichtet er. Bereits im 14. Jahrhundert kamen Holzaufkäufer aus Straßburg ins Kinzigtal. 1715 begann der Holländer-Holzhandel – der Bedarf an Holz für den Schiffsbau sei enorm gewesen, so Brückner.

Warum so viel Personal auf den Holländerflößen erforderlich war, geht ebenfalls aus den Aufzeichnungen des Koblenzer Lehrers Lang hervor: Ein Boot mit einer Länge von 315 Metern benötige allein für die Bedienung eines der 18 Meter langen Floßstreiche, die auch Floßruder genannt wurden, sieben bis neun Leute. Erforderlich waren bis zu 20 Ruder am hinteren Ende und vorne bis zu 22. Kompliziert wurde es bei Flussbiegungen: Dann mussten auf Kommando noch zahlreiche Anker geworfen werden, um das Floß um die Kurve zu ziehen.

Steuerleute, Vorarbeiter und Köche fuhren auf dem Floß mit

Nicht so einfach war auch das Anlanden, weiß Elmar Scheuren zu berichten. Zunächst mussten Leute am Ufer die Anker eingraben, dann ruderten sie auf den Fluss, um die Ankertaue mit dem Floß zu verbinden und es so abzubremsen. An Bord der Flöße waren darüber hinaus Steuermann, Vorarbeiter und auch Köche. So ist es nicht verwunderlich, dass auf zeitgenössischen Ansichten, wie etwa einem Kupferstich aus dem Jahre 1780, ein Gewimmel von Menschen das Floß bevölkert, das am Siebengebirge vorbeischwimmt. Manchmal mehr als 500 Mann waren auf diesen Riesen unterwegs.

Für den Holzeinschlag und den anschließenden Floßbau wurden spezielle Werkzeuge verwendet. Floßstangen und -haken, Äxte, Krempen und Bohrer waren nötig, um das Floßholz im Wald parat zu machen und um die Stämme im Wasser zu sortieren und einzubinden. Ein wichtiges Bindematerial waren die Wieden aus Tannenstämmchen, die getrocknet und zu Kränzen gerollt zu den Holzstapel- und Umbindeplätzen am Fluss transportiert wurden. Zum Beispiel nach Namedy bei Andernach, das in der Blütezeit des Holländer-Holzhandels große Bedeutung erlangte. Führende Handelsgesellschaften sicherten sich am Ufer Parzellen zum Bau großer Flöße.

96 000 Liter Bier als Wegzehrung an Bord eines Großflosses

Dementsprechend riesig waren auch die Proviantmassen. Für ein Floß, das von Andernach nach Dordrecht fahren sollte, wurden zum Beispiel allein 40 000 Pfund Brot, 1500 Pfund Butter und 96 000 Liter Bier aufgenommen. „Jeden Tag wurde auf dem Floß ein Ochse geschlachtet“, berichtete Elmar Scheuren.

„Wir haben in der kleinen Hütte einen Kocher, um uns mal einen Kaffee zu kochen“, so Hartmut Brückner. Abends bleibt ein Flößer an Bord, die anderen nächtigen und speisen an Land. Das Floß hat vorn drei Steuerruder. Brückner: „Wir wechseln uns beim Steuern ab.“ Zwei Außenbordmotoren wurden – anders als früher – angebracht. „Das dient der Sicherheit. Durch die Motoren können wir anhalten“, erklärt er Chef des Flösservereins. Wegen der Corona-Pandemie war die Nostalgie-Reise der Schwarzwälder bereits mehrfach verschoben worden.

Apropos Motor: Das Flößen war nicht ungefährlich. So galt etwa die Biegung von Unkel als eine der gefährlichsten Stellen auf dem Rheinstrom. Monate dauerte das Aufräumen etwa 1794, nachdem ein Floß an einen Unkelstein zerschellt war. Die Gefahrenquelle bestand aber auch für die übrige Schiffsverkehr.