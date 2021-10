GA-Leser besuchen TV-Set auf Schloss Drachenburg : „Bares für Rares“-Verlosung: Die Gewinner stehen fest

Horst Lichter und sein Team von „Bares für Rares“ drehen wieder auf Schloss Drachenburg in Königswinter. Foto: ZDF und Willi Weber/Willi Weber

Königswinter Zehn GA-Leser nehmen an einer Führung am Set der erfolgreichen Trödel-Show teil, die auf Schloss Drachenburg in Königswinter gedreht wird.

Die Fragestellung ist ungemein spannend: Handelt es sich bei dem bis dato eher als Staubfänger in Erscheinung getretenen Wohnaccessoire aus einer sehr versteckten Ecke des Esszimmers oder aus dem Nachlass eines lieben Verwandten um einen echten Schatz oder ist es ein Fall für den Sperrmüll? Altertümchen aller Art kommen beim ZDF-Quoten-Garant „Bares für Rares“ unter den Hammer. Wenn Horst Lichter und sein Team in der kommenden Woche neue Folgen von „Bares für Rares“ auf Schloss Drachenburg in Königswinter drehen, dürfen 5 x 2 GA-Leser hinter die Kulissen blicken. Jetzt hat die Glücksgöttin Fortuna entschieden, wer bei einer exklusiven, von Schloss Drachenburg organisierten Führung am Donnerstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr dabei ist.

Die insgesamt zehn Gewinner haben die Möglichkeit, das Set nach Probenende zu besichtigen und erhalten bei der Führung auch weitere Einblicke – außen und innen – zu dem im Stil des Historismus erbauten Schlosses unterhalb des Drachenfelsplateaus. Insgesamt 262 Einsendungen haben die Redaktion Siebengebirge des General-Anzeigers via E-Mail oder Postkarte seit Samstag erreicht. Die Gewinner sind: Sabine Ried aus Königswinter, Ute Bös aus Niederkassel, Sebastian Jeschke aus Bonn, Gabriele Erichsen aus Bornheim und Jette Brana aus Rheinbreitbach.