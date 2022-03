An der Kirchstraße entsteht öffentlich geförderter Wohnraum : Bauboom im Ittenbacher Zentrum

Diese große Baugrube ist derzeit an der Kirchstraße in Ittenbach zu sehen. Hier entstehen 30 Wohneinheiten. Foto: Hansjürgen Melzer

Königswinter An der Kirchstraße in Ittenbach wurde und wird sehr viel gebaut. Zurzeit entstehen dort drei Gebäude mit 30 günstigen Altenwohnungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansjürgen Melzer

Ein regelrechter Bauboom spielt sich zurzeit im Ortszentrum von Ittenbach ab. Nicht nur der sogenannte Schandfleck gegenüber dem Marienplatz wird bebaut, auch in der Kirchstraße wird zurzeit ein großes Bauvorhaben realisiert.

In den nächsten Wochen soll, wie berichtet, mit den Tief- und Rohbauarbeiten für ein Wohn- und Geschäftshaus auf dem ehemaligen Tankstellengelände an der Königswinterer Straße begonnen werden. In dem Carré Siepen Ittenbach sind 13 Eigentumswohnungen und sechs Gewerbeeinheiten, auf der Fläche dahinter zwei Doppelhäuser mit vier Doppelhaushälften geplant.

Eine gewaltige Baugrube ist bereits an der Kirchstraße 20 entstanden. Früher stand hier das Gästehaus Jagdhorn. Später erwarb die Stadt Königswinter das Grundstück und das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft. Nach der Renovierung wurde es Anfang 2017 zur vorübergehenden Bleibe für bis zu 35 Flüchtlinge. Ab Mai 2018 wurde es zu diesem Zwecke dann nicht mehr benötigt.

Die Stadt suchte einen Käufer und fand ihn in der Immobilienfirma von Stefanie Emrich-Katzin, deren Familienunternehmen in Bergheim (Erft) sich seit über 40 Jahren auf öffentlich geförderten Wohnungsbau spezialisiert hat. „Wir halten die Wohnungen stets im Bestand“, sagt die Investorin.

Wohnungen mit öffentlich gefördertem Wohnraum

Auf dem Gelände schräg gegenüber der katholischen Kirche entstehen jetzt drei Gebäude mit insgesamt 30 barrierefreien Altenwohnungen mit öffentlich gefördertem Wohnraum. Derzeit finden Rohbauarbeiten im Kellergeschoss und für die Tiefgarage mit 30 Stellplätzen statt.

„Die Wohnungen werden nur an Personen mit Wohnberechtigungsschein vergeben“, so Emrich-Katzin. Interessenten könnten sich bei der Stadt Königswinter melden, mit der ihr Unternehmen auch das Konzept ausgearbeitet habe. In jedem der zweigeschossigen Gebäude mit Staffelgeschoss werde es jeweils acht Ein-Personen-Wohnungen mit Größen von 44 bis 55 Quadratmetern und zwei Zwei-Personen-Wohnungen mit bis zu 65 Quadratmetern geben. Die Kaltmiete liege bei 6,40 Euro. Die günstigste Wohnung koste somit 281,60 Euro, die teuerste 396,80 Euro im Monat.

Zwei kleinere Bauvorhaben gibt es auch im weiteren Verlauf der Kirchstraße. An der Kirchstraße 41 wird ein neues Einfamilienhaus gebaut. Und an der Kirchstraße 34 wird ein vorhandenes Einfamilienhaus umgebaut. Erst im vergangenen Sommer ist der Umbau des ehemaligen Hotels Sängerhof an der Kirchstraße 35 abgeschlossen worden. Hier sind zwölf exklusive, barrierearme Eigentumswohnungen entstanden.

Das Hotel hatte im Dezember 2018 nach sechs Jahrzehnten seinen Betrieb eingestellt. Inhaber Ralph Senkel verkaufte das Gebäude anschließend an eine Immobilienfirma. Das Haus wurde entkernt und ein Aufzug eingebaut. Dieselbe Firma realisierte fast zeitgleich an der Kirchstraße 22 ein weiteres größeres Projekt. Nach dem Abriss der ehemaligen Schreinerei Brassel im Jahr 2018 entstanden dort zwei Neubauten mit zwölf hochwertigen Eigentumswohnungen.