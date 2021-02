Kita-Bau mit Herausforderung in Thomasberg : Bauen in schwierigem Gelände

Thomasberg Hanglage macht den Neubau der Kita Limperichsberg zu einer Herausforderung. Kosten: 4,1 Millionen Euro

Nach heftigen Diskussionen über die Frage, ob der Standort für die neue viergruppige Kita am Limperichsberg geeignet ist, geht es auf der Baustelle nun seit einigen Wochen voran. Die spezielle Topografie des Grundstücks an der Straße „Am Domblick“ in Thomasberg mit einem Höhenunterschied von zwölf Metern führt jedoch dazu, dass die Erdarbeiten deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als anderswo.