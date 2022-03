Unbekannte beschneidet Setzlinge in Rottbitze : Baumfrevler zerstört 70 Jungbäume im Bad Honnefer Stadtwald

Rund 70 Jungbäume wurden im Stadtwald kurz über dem Boden abgeschnitten. Foto: Stadt Bad Honnef

Bad Honnef Das „Tatwerkzeug“ nehmen in diesen Tagen viele zur Hand. Offenbar mit einer Astschere hat ein Unbekannter an einem abgelegenen Waldstück an der ICE-Strecke bei Rottbitze 70 Jungbäume zerstört. Was den Baumfrevler dazu trieb, ist unbekannt.

Auf einer Waldfläche in Rottbitze haben Unbekannte mehr als 70 Jungbäume mit einer Astschere zerstört. „Ein Spaziergänger hat uns informiert. Auf den ersten Blick fällt das nicht auf, denn die abgeschnittenen Bäume stehen weiter senkrecht an den Bambusstäben, die ihnen in den ersten Jahren nach der Pflanzung Halt geben“, sagte Förster Georg Pieper vom Fachdienst Umwelt und Stadtgrün der Stadt Bad Honnef.

„Die eigentliche Tat muss erst wenige Tage zurückliegen, da die Bäume bereits ausgeschlagen hatten und noch keine Anzeichen der Vertrocknung zeigen.“ Die Bäume, überwiegend Kirschen und Eichen, waren vor einem Jahr gepflanzt worden. Auf der abgelegenen Fläche nahe der ICE-Schnellbahntrasse sollten sie die nächsten Jahrzehnte als Ersatz für Fichten wachsen, die aufgrund des Borkenkäferbefalls gefällt werden mussten.

Förster Georg Pieper begutachtet die Schäden durch Vandalismus im Stadtwald bei Rottbitze. Foto: Stadt Bad Honnef

Tat bei Rottbitze liegt laut Förster erst wenige Tage zurück

Diese mutwillige Sachbeschädigung wirft die klimawandel- und standortgerechte Aufforstung des Waldes an dieser Stelle zurück, erklärt der Förster: „Hier wurde auf einer Fläche fernab der Spazierwege die Zukunft des Waldes zerstört und Ersatzpflanzungen sind in diesem Jahr nicht mehr möglich.“