1100 Jahre : Beim Bad Honnefer Stadtfest drei Tage lang schlemmen, lauschen und Historie erfahren

1100 Jahre Bad Honnef

Das Stadtfest mit Schlemmerabend beginnt am Freitag um 14 Uhr und geht bis 22 Uhr. Die Verköstigungsstände sind auch samstags bis 22 Uhr und sonntags bis 20 Uhr geöffnet, und zwar an beiden Tagen ab 11 Uhr. Die Markt-Händler halten ihre Stände am Freitag ab 14 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 geöffnet; Schluss ist hier jeweils 20 Uhr. Der Einzelhandel wird auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr für seine Kunden da sein.