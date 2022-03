Blühzeit 2021 zu kalt und zu nass : 709 Bienenvölker schwirren wieder durch das Siebengebirge

Das Jubiläumsprogramm

Für Donnerstag, 12. Mai, lädt der Imkerverein Siebengebirge um 20 Uhr zu einem Vortrag „Honig süß, köstlich und gesund“ von Ernährungswissenschaftlerin Renate Frank ein. Am Sonntag, 12. Juni, findet ab 12 Uhr der Tag des offenen Bienenstocks im Lehrbienengarten in Oberdollendorf (zwischen der Heisterbacher Straße und der Bachstraße) statt. Für Sonntag, 10. Juli, ist ein ganztägiger Honiglehrgang des deutschen Imkerbundes geplant. Am Dienstag, 26. Juli, soll um 18 Uhr an der neugepflanzten Linde am Kinderspielplatz am Limperichsberg in Thomasberg eine Gedenktafel enthüllt werden. Am Samstag, 14. August, steht der Ganztageskurs „Met und Bärenfang“ im Dorfgemeinschaftshaus Oelinghoven auf dem Programm. Wer sich für die Teilnahme an einem Jungimkerlehrgang interessiert, kann an Samstag, 19. November, an einer informativen Reise durch das Bienenjahr teilnehmen. Darüber hinaus trifft sich der Verein immer an jedem zweiten Donnerstag im Monat in der Vereinsgaststätte Otto, Steinringer Straße 5 in Thomasberg. Interessierte sind willkommen. Infos auch im Internet unter www.siebengebirgsimker.de oder unter ☏ 0 22 44/902 048. qg