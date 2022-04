Prozess wegen Schüssen in Bockeroth : Neues Indiz belastet den tatverdächtigen Stiefvater des Opfers

Bockeroth Der Prozess um die Schüsse auf einen 11-Jährigen in Bockeroth nimmt eine unerwartete Wendung. Ein neues Indiz belastet den 33-jährigen Stiefvater schwer. Außerdem soll die Mutter des Kindes ein Beweismittel gefälscht haben.

Die Justiz zieht das Netz um den nach Schüssen auf einen elfjährigen Jungen angeklagten Stiefvater des Kindes offenbar immer enger. Der Junge war am 8. April 2021 in Bockeroth durch Projektile eines Luftdruckgewehrs schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen vor, der Täter zu sein. Angeklagt ist er wegen schwerer Misshandlung eines Schutzbefohlenen, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes durch Unterlassen: Weil er wissend, dass das Kind verletzt ist, nicht geholfen haben soll.

Für die 8. Große Strafkammer des Bonner Landgerichts, vor der sich der Angeklagte seit zwei Monaten verantworten muss, scheint bereits nach einem Gutachten des Landeskriminalamtes festzustehen, dass die drei Schüsse auf den Jungen aus der Waffe des Haustechnikers abgegeben worden sind. In der Verhandlung am Mittwoch kam ein weiteres Indiz hinzu: Die Ehefrau des Angeklagten und leibliche Mutter des Kindes hatte der Polizei am 14. April, wenige Tage nach der Tat, eine Rechnung über den Kauf des Gewehrs plus einer Dose mit 500 Rundkopf-Projektilen, sogenannten Diabolos, übergeben. Zu der Zeit stand der Ehemann noch nicht mal unter Verdacht.