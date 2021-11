Weihnachtsstimmung im Siebengebirge : Britisches Flair bei Gary Blackburn

Der Weihnachtsmarkt am Little Britain Inn bietet Gelegenheit zum Ausruhen zwischen stilechten Figuren. Foto: Frank Homann

Vettelschoß Monika und Gary Blackburn bieten an den Adventswochenenden zusätzlich britisches Weihnachtsflair im Siebengebirge. Das Hotel „The Little Britain Inn“ in Vettelschoß ist schon länger ein Magnet für Freunde der britischen Lebensart.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Leven

Das Hotel „The Little Britain Inn“ in Kalenborn ist schon länger ein Magnet für Freunde der britischen Lebensart. Nun holen die Betreiber Monika und Gary Blackburn an den Adventswochenenden zusätzlich britisches Weihnachtsflair ins Rheinland. Am Samstag öffnete der erste Christmas Market seine Pforten.

„Die Engländer lieben Weihnachten. Sie sind total crazy“, erzählt Monika Blackburn. Ein Hauch dieser weihnachtlichen Begeisterung ist nun auch im südlichen Rheinland eingezogen. Im Innenhof ihres Hotelkomplexes haben die Blackburns und ihr Team zwischen den roten Doppeldeckern weihnachtlich dekorierte Buden errichtet, aus ihrem großen Deko-Fundus allerlei Engel und Weihnachtsmänner hervorgezaubert und das gesamte Gelände mit zahlreichen Lichterketten in ein warmes Licht getaucht. Mit ihrer Idee, erstmals einen britischen Weihnachtsmarkt auszurichten, wollen sie vor allem der Nachbarschaft eine Freude machen.

Kleines Britannien Alter und neuer Standort ■ Gary Blackburns Ausstellung „Little Britain“ hatte in den vergangenen Jahren für einige Aufregung gesorgt. Aus Ärger über die Brexit-Entscheidung hatte Blackburn, der seit über 35 Jahren in Deutschland lebt, auf dem seit 2014 von der Gemeinde Erpel gepachteten Areal sowie auf Forstflächen am Ortsrand von Kretzhaus alles zusammengetragen, was ihn an seine Heimat erinnert. Königliche Palastsoldaten, die Hütte von Robin Hood, Doppeldeckerbus, rote Telefonzellen und eine Figur der Queen sind seit 2016 zu sehen. Hingucker ist der 52 Tonnen schwere, demillitarisierteCenturion-Panzer aus den 50er-Jahren, ein „Mahnmal für Frieden und Freiheit“, wie Blackburn stets betonte. ■ 2020 hatte der Erpeler Gemeinderat einstimmig den Beschluss gefasst, dem Chef der Baumdienst Siebengebirge GmbH bis zum 31. März die Pachtverträge für die gemeindeeigenen Flächen entlang des Wanderwegs zu kündigen. Blackburn habe trotz mehrfacher Aufforderung nicht die notwendigen Unterlagen zur Genehmigung seiner Anlage eingereicht. Auch habe er Flächen genutzt, die nicht zu seinem Gelände gehörten. Im Januar eröffnete Blackburn nur rund 400 Meter entfernt in Vettelschoß ein kleines Themen-Hotel – das „The Little Britain Inn. Ein Teil seiner Ausstellung zog mit um. Den Panzer ließ er mit dem Union Jack bemalen und einen Elektromotor einbauen. qm

Wanderer kommen mit der Kasbachbahn

Und schon kurz nach der Eröffnung am Samstag kommen die ersten Besucher. Darunter auch viele Nicht-Einheimische, die eigentlich zum Wandern hier herauf in den nördlichsten Teil von Rheinland-Pfalz gekommen sind und am Endhaltepunkt der Kasbachtalbahn genau gegenüber vom Hotel auf das bunte Treiben aufmerksam geworden sind.

Sie staunen nicht schlecht. Etwa über die große Mister Bean Figur und die britischen Oldtimer am Eingang, die lebensgroßen Statuen der Guards, die den Buckingham Palace bewachen, oder etwa die original englische Teestube in einem der roten Doppeldeckerbusse. Auch der Bus gleich nebenan hat es in sich. Hier bietet die Britin Liz Mark aus Bruchhausen weihnachtliche Deko und Leckereien an. Seit Jahrzehnten lebt sie in Deutschland und ist eng befreundet mit den Blackburns.

Minze-Kuchen sind auch dabei

Für den Weihnachtsmarkt hat sie eigens Mince Pies gebacken. Dieses süße Gebäck mit Rosinen und Äpfeln wird in Groß-Britannien traditionell zu Weihnachten gegessen. Auch Holzschmuck, Puppen, Taschen und Tischdecken hat sie in Handarbeit hergestellt.

Selbst gemacht - und zwar von der Hausherrin - sind auch die typisch britischen Scones, die auf dem Markt angeboten werden. Natürlich mit original Clotted Cream. Auch im Angebot: fish´n ships mit Erbsenpüree und selbstverständlich britisches Bier wie „London Pride“ und „Bishops Finger“.

Aber auch Freunde des typisch deutschen Weihnachts-Markt-Klassikers Glühwein kommen beim Christmas Market auf Ihre Kosten. Denn der ist auch auf der Insel sehr beliebt. Allerdings ist diese Variante nichts für schwache Nerven: „In einen britischen Glühwein“, so Monika Blackburn, „gehört immer auch ein guter Schuss Scotch.“ Und so darf der natürlich auch in Kalenborn nicht fehlen. Britenfan durch und durch sind Patric Schmitt und seine Frau aus Aegidienberg.

Sie haben bei Ihren Wanderungen nach Bruchhausen Gary Blackburn kennen- und schätzen gelernt und bleiben an diesem Abend in Kalenborn sogar über Nacht - natürlich stilecht im „Little Britain Inn“.