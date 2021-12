Manfred H. Obländer aus Königswinter : Auf Reisen mit Kanzlern, Ministern und Präsidenten

Zusammen mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker ging Manfred H. Obländer (3. v. links) von Berufs wegen auf Reisen. Foto: Frank Homann

Königswinter Manfred H. Obländer aus Königswinter blickt in „(M)ein Leben am Rande der Politik“ auf seine Arbeit während der „Bonner Republik“ zurück.



Von Roswitha Oschmann

Heute trägt Manfred H. Obländer begeistert dazu bei, die Leserbriefspalten des General-Anzeigers zu politischen Themen zu bereichern. Früher wirkte er selbst in der Politik mit. Nun fasste der Pensionär, der in Oelinghoven lebt, seine Erinnerungen in dem Buch „(M)ein Leben am Rande der Politik“ zusammen. Zunächst für Freunde, aber auch eine zweite Auflage für den Handel wird erwogen.

Obländers Wirken war facettenreich, mit vielen hohen Persönlichkeiten kam er in Kontakt. Als die „Landshut“ 1977 im Zuge der Schleyer-Entführung in die somalische Hauptstadt Mogadischu entführt worden war, konnte der jetzt 81-Jährige durch seine Kontakte wichtige Verbindungen herstellen, die zur geglückten Geiselbefreiung beitrugen. Er kannte nämlich den Staatspräsidenten Somalias, Mohamed Siad Barre, der durch einen Staatsstreich 1969 an die Macht gekommen war, sehr gut. Denn: Der Protagonist dieses Buches war viele Jahre in der Entwicklungspolitik zu Hause und hatte in dieser Zeit zum Kontinent Afrika und seinen Menschen große Zuneigung entwickelt und auch eine enge Beziehung zu Barre.

Sein Start spielte sich allerdings im Bundespresseamt ab, wohin er 1989 auch zurückkehrte. Als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, nahm Obländer die Position des Pressesprechers des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) ein und begleitete in dieser Funktion Minister, Bundeskanzler und Bundespräsidenten auf ihren Dienstreisen und betreute die mitreisenden Journalisten – was er da alles erlebte, auch das ist Thema seines Erinnerungsbuches, das locker und flüssig geschrieben ist und Spaß beim Schmökern macht.

Seine Erinnerungen an Begegnungen und Reisen im Auftrag der Bundesregierung hat Manfred H. Obländer in einem Buch zusammengefasst. Foto: Frank Homann

Eine ganz andere Berühmtheit lernte der blutjunge Manfred H. Obländer während seiner kaufmännischen Ausbildung bei den Süddeutschen Kabelwerken in Mannheim kennen. Er hatte dort eine der raren Lehrstellen ergattert, nachdem er in der Auswahlprüfung schon mit einem Aufsatz zu einem staatsbürgerlichen Thema das Gremium überzeugte. Damals schwärmte er wie andere Klassenkameraden von Caterina Valente. Sie beschlossen, die Sängerin zu besuchen. Zwar verließ den kleinen Trupp der Mut zu einem Gespräch beim Anblick des Stars. „Wir konnten nur noch, eher halb stotternd, die Bitte nach je einem Autogramm von ihr vorbringen – und Caterina Valente erfüllte uns diesen Wunsch gerne.“ Der Welthit „Ganz Paris träumt von der Liebe“ blieb im Herzen.

Vielleicht war das schon Fernweh? Jedenfalls sollte Manfred H. Obländer in seiner Zeit in der Politik sehr viel herumkommen. Aber zunächst ging es nach Berlin. Bei einem Aufsatzwettbewerb über die Teilung Deutschlands gewann der 16-Jährige aus Eschelbronn im Kraichgau diese Reise, machte dort enttäuschende Erfahrungen mit Jusos und trat bald darauf in die Junge Union und CDU ein. Konrad Adenauer begeisterte ihn während des Bundestagswahlkampfs 1957, als er „kerzengerade gehend“ in das riesige Wahlkampfzelt auf der Mannheimer Neckarwiese eintrat. Da sprang der Funke endgültig zur CDU über.

Politisch interessiert war Obländer schon als Junge. In einem Zirkel diskutierte er mit drei Freunden an Sonntagnachmittagen. Und das Quartett spielte die Berliner Viererkonferenz 1954 nach. Jeder übernahm die Rolle eines Außenministers, offizielle Noten wurden verfasst. Und Briefe schrieben die Freunde als „Weltverbesserer“ an Queen Elisabeth II., den US-Präsident Eisenhower und an den israelischen Ministerpräsidenten David Ben Gurion, von dem sogar eine Antwort eintraf, in dem er alles Gute für den weiteren Lebensweg wünschte. Vielleicht hat Ben Gurion ja den politischen Werdegang Obländers schon erahnt...

Der Schlüssel war wohl die Mitarbeit im 1954 gegründeten Kuratorium Unteilbares Deutschland. Obländer hoffte leidenschaftlich auf eine Wiedervereinigung. Ende September 1958 hielt der Sprecher der Bundesregierung, Felix von Eckardt, bei der Jahrestagung in Berlin einen Vortrag. Nach einer kritischen Frage des jungen Mannes aus Mannheim notierte er sich dessen Adresse und einige Tage später erhielt Obländer die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch beim Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Wenige Wochen später hatte er bereits seinen ersten Tag im Bereich Hörfunkauswertung „Deutsche Gruppe West“ in der Nachrichtenabteilung.

Turbulent ging es weiter. Die „Tonbandaffäre“ in Zusammenhang mit Adenauer führte Obländer 1962 in die Entwicklungspolitik, in der er 20 Jahre wirkte, bevor er im Oktober 1982 zum neuen Pressesprecher des BMZ wurde. Mit Hans Klein als Nachfolger von Friedhelm Ost als Kohls Regierungssprecher wechselte Obländer 1989 ins Bundespresseamt. Spannend, manchmal vergnüglich die Episoden, an denen der Autor seine Leser teilhaben lässt. Und bestimmt gibt es noch viele Begegnungen mit ihm als kundigem GA-Leserbriefschreiber. Seinen ersten Beitrag verfasste er übrigens bereits mit 13 für seine Heimatzeitung.