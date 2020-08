Ernüchterung statt Sektlaune : Gastronomen im Siebengebirge fürchten um ihre Existenz

Existenzbedrohend

Der Umsatz in den Restaurants und Hotels in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2020 real um 39,7 Prozent (nominal um 38,4 Prozent) eingebrochen, wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) mitteilt. Das sei der stärkste Umsatzrückgang der Branche, der je gemessen wurde. Für Juni hätten die Betriebe Verluste von 42,2 Prozent (nominal 41,4 Prozent) gemeldet. Die fehlenden Umsätze bedrohten 60 Prozent der Betriebe in ihrer Existenz. Katastrophal sei auch die Stimmung bei den Diskotheken und Clubs, für die es immer noch keine Öffnungsperspektive gebe.