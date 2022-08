Jeck am Düwelsarsch : Dä Zoch kütt: Bockerother feiern Karneval im Hochsommer

Wenn die Bockerother feiern, dann richtig: Das Sommerfest „Jeck am Düwelsarsch“ begann mit einem Karnevalszoch, bei dem auch die Oelbergpiraten nicht fehlen wollten. Foto: Frank Homann

Königswinter-Bockeroth Das muss den Menschen in Bockeroth erst mal einer nachmachen: Unter dem Motto „Jeck am Düwelsarsch“ feierten sie nicht nur ein buntes Fest, sondern gönnten sich auch noch einen Karnevalszug auf der Rosenmontagszugstrecke – mitten im Hochsommer.



Was war denn da los? „Die spinnen, die Bockerother.“ So jedenfalls kam die augenzwinkernde Einschätzung eines Autofahrer, als ihm plötzlich in Bockeroth eine Gruppe Hawaii-Damen in Baströckchen und kunterbunten Oberteilen auf der Straße begegnete. Und weiter Richtung Feuerwehrgelände wurde es dann richtig doll. Dort nämlich hatten sich 16 Fußgruppen, allesamt in kunterbunten Kostümen und drei Traktorgespanne, mit Wimpeln und Luftballons dekoriert, versammelt. Spätestens an der Stelle wurde dem Autofahrer und anderen ahnungslosen Passanten endgültig klar: In Bockeroth ist der Karneval ausgebrochen. Und das mitten im Sommer.

Organisiert hatte den närrischen „Spaziergang“ die KG „Mir komme met“ Bockeroth-Düferoth als Teil des alljährlichen Sommerfestes. Unter dem Motto „Jeck am Düwelsarsch“ sollte der Umzug das sonst traditionelle Gerümpelturnier ersetzen. „Da Karneval wegen der Pandemie ausgefallen ist, wollten wir den Bürgern damit eine Freude bereiten“, erklärte René Stümper von der KG.

Auch die Jecken am Zugwegesrand hatten sich – dem Anlass entsprechend – bunt verkleidet. Foto: Frank Homann

„Mit Hulahup un Blomeranz wird am Düwelsarsch jedanz“, prangten die große Lettern auf einem Schild über einem Handkarren. Die Damen in Baströckchen aus dem Bockerother Oberdorf, die sich auch sonst gerne in geselliger Runde mit ihren Familien treffen, hatten ihren Wagen unter genau dieses Motto gestellt. Die Stimmung war karibisch gut. „Das Schönste ist, dass wir uns nicht so warm anziehen müssen“, freuten sich Lena und Elke aus dem Oberdorf.

Ebenfalls bestens gelaunt präsentierte sich das Bockerother Damen-Komitee. Da war unter dem Motto „Me sin do“ farbenfroher „Flower-Power“ der 1970er Jahre angesagt. Hier und da blitzten passend dazu die Ketten mit „Peace“-Zeichen auf, die Blusen waren kräftig bunt, die Frauen mit Blumen behangen. „Wir finden den Karnevalsumzug richtig gut“, freute sich Helga Frank, Präsidentin des Damen-Komitees.

Sommerdrink zum Zoch statt wie üblich Glühwein

Mit dabei waren von der Oberpleiser Narrenzunft auch die Blau-weißen Funken und die Zunftsterne. „Ein wenig seltsam ist es schon, so Karneval im Sommer“, beschrieb Barbara Wagner ihr Zuggefühl. Sie und Gatte Witaly Wagner waren 2019 Prinzenpaar der Narrenzunft, also sind sie karnevalserfahren. „Sonst trinken wir Glühwein auf dem Zug, diesmal eben einen Sommerdrink“, lachte die ehemalige Prinzessin.

Aus Ittenbach kamen die Ölberg Piraten mit ihrem Schiff „Jeck Pearl“. „Den Namen des Schiffes haben wir von der ‚Black Pearl‘, dem schnellsten Piratenschiff aus der Reihe ‚Fluch der Karibik‘ entliehen“, erklärten die Piraten. "Das Schönste ist, das wir wieder feiern dürfen“, waren sich die Ittenbacher einig. Aus Königswinter kamen die Powerhexen in schaurig-schönen Kostümen. Aus Vinxel kamen Vertreter der dortigen KG. Und sogar aus Schwarzrheindorf war eine karnevalistische Abordnung vertreten. Dafür zog eine Truppe der Schwaz-Wiese Jonge aus Schwarzrheindorf ins Feld. Aus Buchholz kamen die Stadtsoldaten und die Funken. Der gastgebende Ort waren außerdem noch mit der „Prinzengarde“, den Sternschnuppen und der KG „Mer komme met“.