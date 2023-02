Die 6000. Studienteilnehmerin wurde begrüßt : Das Haus Schlesien feiert Teilnehmer-Rekord

Großer Bahnhof im Haus Schlesien; Die Studenten mit der 6000. Teilnehmerin an der Seminarreihe "Schlesische Begegnungen" Pauline Remer (Mitte, mit der Urkunde); Rechts Nicole Remig vom Haus Schlesien, links die Zeitzeugin Felicitas Rinke. Foto: Roswitha Oschmann

Heisterbacherrott Das Haus Schlesien in Heisterbacherrott hat jetzt eine ganz besondere Rekordmarke gesetzt. Und die tut dem kulturellen Austausch in in ganz Europa gut.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Roswitha Oschmann

Das Haus Schlesien ist für Paulina Remer schon lange eine wichtige Informationsquelle. Jetzt besuchte die polnische Doktorandin erstmals die Einrichtung in Heisterbacherrott persönlich. Innerhalb der Seminarreihe „Schlesische Begegnungen“ gehörte sie zu einer gemischt polnisch-tschechischen Studentengruppe aus Neisse/Nysa und Troppau/Opava. Und Fortuna war ihr gewogen: Nicola Remig, die Leiterin des Dokumentations- und Informationszentrums (DIZ), würdigte Paulina Remer besonders: Sie ist die Nummer 6000 in der Teilnehmerstatistik dieser Veranstaltungsreihe, die es seit 27 Jahren gibt und bei der insgesamt ein Dutzend Universitäten mitmachen.

Das beste Programm gegen Fremdheit und Misstrauen

Welche Bedeutung diesen Zusammentreffen beigemessen werden, formulierte Nicola Remig so: „Begegnungen zwischen jungen Menschen aus Ost und West, Kennenlernen der Lebensverhältnisse und des Denkens der geographischen Nachbarn und das Überdenken von Stereotypen und Vorurteilen sind angesichts des fürchterlichen Krieges in der Ukraine heute wichtiger denn je. Für ein friedliches Mit- und Nebeneinander sind Kenntnisse historischer Spannungsfelder und das Wissen darum, wie die Nachbarn ,ticken’ von großer Bedeutung. Die einwöchigen und vom Bundesinnenministerium geförderten Seminare tragen dazu bei, dass sich Deutsche, Polen und Tschechen als Freunde wahrnehmen.“

Zielgruppe sind Studenten, vorzugsweise der Germanistik und Geschichte an den Hochschulen der Region Schlesien, die sich intensiv mit der deutsch-polnischen Geschichte beschäftigen. Sie sollen später im Beruf als Multiplikatoren wirken. Die Botschaft ist: Die deutsch-polnische Nachbarschaft lässt sich nicht auf die letzten 85 Jahre reduzieren.

Gastfreundschaft hoch gelobt!

Viel Lob gab es von den Teilnehmern für das Haus, für die Dauerausstellung, aber auch für die Gastfreundschaft. Germanistikstudent Christian Herzog von der Schlesischen Universität Opava sagte: „Der Service ist perfekt, das Programm interessant. Ich bin dankbar, durch die Ausstellung das Schlesische besser kennenlernen zu dürfen.“ Auch Exkursionen, etwa ins Haus der Geschichte, standen auf dem Programm. „Das war sehr beeindruckend“, meinte Henryk Mechnik von der Akademie Neisse. Er habe zum ersten Jahrgang gehört, der Deutsch im Unterricht hatte. „Vorher lernten wir nur Russisch.“

Und Paulina Remer betonte: „Haus Schlesien, das ist nicht nur das Gebäude, das sind die Menschen, die jederzeit helfen.“ Die Doktorandin: „Ich hatte das Glück, an beiden Universitäten studieren zu dürfen. Beide arbeiten eng zusammen und stehen in einem regen Austausch mit Haus Schlesien.“ In Opava machte Paulina Remer ihren Master, war Lehrerin in dem Dorf Biskupow/Bischofswalde. Als Felicitas Rinke aus Heisterbacherrott ihre alte schlesische Heimat besuchte, kamen die beiden Frauen ins Gespräch. Rinke berichtete über ihre Erlebnisse.