Wahrzeichen der Bunten Stadt in neuem Glanz : Das Linzer Rheintor ist wieder offen

Linz Nach dem Neutor ist auch das zweite historische Stadttor von Linz renoviert. Die Innenräume folgen noch.

Der heutige aus Basalt und Schieferbruchstein bestehende Nachfolgebau mit dem ehemaligen Zollhaus an seiner Südflanke stammt aus dem 15. oder 16. Jahrhundert. An den Außen- und Innenseiten des Rheintors befinden sich neben dem Wappen des Kölner Kurfürsten Ernst von Bayern (1599) Rhein- Hochwassermarken.

Bei der Renovierung wurden unter anderem das Dach repariert, Deckenbalken ersetzt, Steine befestigt sowie offene Fugen und Risse verputzt. Der kleine Erker zum Burghof hin erhielt einen neuen Anstrich, das historische Stadtwappen am Eingang zum Rhein hin wurde von dem lokalen Metallbildhauer Didi Pörzgen kostenfrei aufgearbeitet. Jadgar Aref Rassoul, Inhaber des Restaurants „Am Strünzerbrunnen“, steuerte den Stehimbiss zur Eröffnung bei, an dem neben Vertretern des Ingenieurbüros Schwab Lemke und beteiligten Handwerkern die Mitglieder des Linzer Bau- und Umweltausschusses, die umgebenden Gastronomen und Denkmalschutzexperte Reinhard Lahr teilnahmen.

Einen ganz besonderen Dank richtete Faust an Marcel Fellmann von der Verbandsgemeinde Linz sowie an die direkten Anrainer, das Restaurant „Am Strünzerbrunnen“, Café Leber und „die Pommesbude“. Letztere hätten „mit viel Geduld und Verständnis die Beeinträchtigung hingenommen“, so Faust.

„Nun liegt es an uns, das Rheintor so zu nutzen, dass aus dessen Innerem neue Geschichten erzählt werden, von Stadtschreibern, Bloggern oder in Form von Musik, Kunst sowie Podcasts“, so Dieter Lehmann von der Arbeitsgruppe Rheintor. Faust hob hervor, das Rheintor habe die Bürger der Stadt Linz nicht nur über Jahrhunderte beschützt, sondern sei heute Anziehungspunkt für viele Touristen.