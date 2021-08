Bad Honnefer Fahrradfestival : Das Schmelztal ist am Sonntag frei von Autos

Am Sonntag kann das Schmelztal autofrei passiert werden. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Ein Wochenende lang steht Bad Honnef ganz im Zeichen des Fahrradfestivals: Die L 144 ist am Sonntag von 9 bis 17 Uhr ausschließlich Radlern und Passanten vorbehalten.



Es rollt: Ein Wochenende lang steht Bad Honnef ganz im Zeichen des Fahrrads. Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. August, steigt das Fahrradfestival. Die rote Karte gibt es an einigen Stellen für das Auto – so wird etwa am Sonntag das Schmelztal für den Autoverkehr gesperrt. „Wir haben unser Radverkehrskonzept verabschiedet, den theoretisch-konzeptionellen Teil“, so Bürgermeister Otto Neuhoff. Nun soll die Aufmerksamkeit der Bürger mit dem Festival auf das Vorhaben gelenkt werden. Weitere Schritte sollen folgen: die Präsentation der „Radmarke Bad Honnef“ und die Verbesserung von Komfort und Sicherheit. Neuhoff: „Wir möchten mehr Menschen öfter aufs Rad bekommen, und zwar möglichst viele Autofahrer.“ Ziel sei, dass sich mehr Bürger für die verstärkte Nutzung des Fahrrades entscheiden im Sinne von Verkehrswende und Klimaschutz. Über die geplanten Maßnahmen, so Fabiano Pinto, Leiter des Geschäftsbereichs Städtebau, soll beim Fahrradfestival gesprochen werden. Einige Vorhaben, die bereits erledigt sein sollten, konnten wegen der Abgabe von Personal in die Flutgebiete noch nicht angegangen werden. Aber bis Oktober sollen die Nivellierung von Bordsteinen und die Beseitigung von Schlaglöchern erledigt sein sowie mehr Abstellmöglichkeiten für Räder entstehen.

Wirtschaftsförderin Johanna Högner erläuterte das Programm. Einen musikalischen Auftakt liefert am Freitag, 20. August, 19 bis 22 Uhr, das Duo Krysmah auf dem Marktplatz. Am Samstag, 21. August (12 bis 18 Uhr), und am Sonntag, 22. August (13 bis 17 Uhr), werden Infostände und Angebote rund ums Fahrrad vorgehalten. So können die Radler jeder Altersgruppe am Samstag das ausgeschilderte Radnetz Richtung Selhof und Rhöndorf mit Stationen am Sibi und an der Grundschule Selhof im Wortsinne erfahren. Am Sonntag ist mehr Kondition erforderlich. Dann kann das Radnetz zwischen 13 und 17 Uhr bis Aegidienberg erkundet werden: Das Schmelztal ist autofrei.

Programm Beginn ist am Freitag um 19 Uhr ■ Freitag: 19 bis 22 Uhr: Marktplatz, Auftakt mit Duo Krysmah ■ Samstag: 12 bis 18 Uhr: Infostände und Angebote rund ums Rad, Radrundfahrt im Talbereich,13 bis 17 Uhr: Buntes Bühnenprogramm, 14 bis 16 Uhr: Fahrradauktion Rathaus, 16.30 Uhr: Preisverleihung Fotowettbewerb „Zeig uns Dein Fahrrad-Erlebnis“. ■ Sonntag: 13 bis 17 Uhr: Infostände und Angebote rund ums Rad; Radrundfahrt im Tal und durchs autofreie Schmelztal nach Aegidienberg und Fahrrad-Schnitzeljagd.

Auf dem Marktplatz stehen Infostände rund ums Rad, ein buntes Bühnenprogramm, auch für Kinder, wird durchgeführt, eine Runde mit der Fahrrad-Rikscha ist möglich, der ADFC codiert Räder. Am Sibi heißt es bei der Tour: „Jugend für Blaulicht“. Am Rhöndorfer Bahnhof sind Infos über den Radverkehr in Bad Honnef erhältlich. Und auf dem Hof der Grundschule Selhof gibt es eine Bike-Slotcarbahn und Einradfahren. Und auch in Himberg erwarten die Radfahrer Überraschungen. Bei einer Fahrrad-Schnitzeljagd am Sonntag müssen Fragen beantwortet werden. Spannung für die Teilnehmer des Fotowettbewerbs: Am Samstag wird die Preisverleihung vorgenommen. Wer noch ein Rad benötigt: Ebenfalls am Samstag steigt im Rathaus eine Auktion.