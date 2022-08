Wertpapier soll Ausbaggern des alten Rheinarms finanzieren : Die Bad Honnefer „Rheinaktie“ steht sofort hoch im Kurs

Bad Honnef Beim großes Hafenfest gibt der Wassersportverein Bad Honnef eine "Rheinaktie" heraus. Mit dem Geld wollen die Wassersportler das kostspielige Ausbaggern des Toten Rheinarms an der Insel Grafenwerth finanzieren. Das Ziel: 2023 soll der Bagger anrollen.

Die „Rhein-Aktie“ stand hoch im Kurs am Wochenende. Beim Hafenfest des Wassersportvereins Bad Honnef (WSVH) anlässlich des 100-jährigen Jubiläums gab es sie zum Nennwert von fünf Euro. Die Wassersportler möchten dem Altrheinarm unter dem Motto „Blaues Gold“ wieder zu mehr Qualität verhelfen. Sie wollen ihn ausbaggern lassen. Und dazu benötigen sie erhebliche finanzielle Mittel.

Otto Neuhoff regt eine „Altarmkonferenz“ an

So baggerte der langjährige frühere Vorsitzende Kuno Höhmann die Festgäste auch mit Erfolg an, als er die in einem Pokal steckenden Aktien zum Kauf anbot – ein zukunftssicheres Wertpapier für die Natur und für eine Freizeit- und Sportregion im Ensemble mit der Insel Grafenwerth. Auch Bürgermeister Otto Neuhoff ist nun „WSVH-Aktionär“. Das Ziel des Vereins möchte er unterstützen und schon bald zu einer „Altarmkonferenz“ einladen.