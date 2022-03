45 Autoreifen und 30 Liter Altöl bei „Aktion Saubere Stadt“ gefunden : Die Königswinterer nehmen es beim Frühjahrsputz sehr genau

Wie hier am Haus Schlesien machten sich überall in Königswinter Menschen auf, ihre Stadt von Unrat zu befreien. Foto: Frank Homann

Königswinter Putzen, fegen, wischen, harken – es ist jetzt wieder Zeit für den Frühjahrsputz. Viele Bürger kehren jedoch nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern engagieren sich tatkräftig für ein „sauberhaftes“ Königswinter.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriela Quarg

So haben sich zahlreiche Vereine, Gruppen und Nachbarschaftsinitiativen, aber auch Parteien, Schulen und Kindergärten im ganzen Stadtgebiet in diesem Jahr wieder am städtische Frühjahrsputz beteiligt, der im Rahmen der kreisweiten Aktion „Wir räumen den Kreis auf“ über einen Zeitraum von drei Wochen im März stattgefunden hat und am Wochenende offiziell zu Ende gegangen ist.

Insgesamt 38 Anmeldungen hatte die Stadt für den Frühjahrsputz erhalten. Vom Baubetriebshof wurden die ehrenamtlichen Müllmänner und -frauen mit 295 Paar Handschuhen, davon 45 in Kindergröße, und 360 Müllsäcken ausgestattet. Die Teilnehmer der einzelnen Aktionen sammelten im Berg- und Talbereich zusammen rund 30 Kubikmeter Müll, die vom Baubetriebshof abgeholt und fachkundig entsorgt wurden – fünf Kubikmeter mehr als beim Frühjahrsputz 2019.

Ungewöhnliches Fundstück Radaufhängung eines alten Fiat leigt im Gebiet Einen ungewöhnlichen, dafür aber spektakulärer Fund machten die Müllsucher in Thomasberg: Sie entdeckten die verrostete Radaufhängung eines alten Fiat-Autos. Das Überbleibsel des Vehikels, das sich schwer schwerlich zeitlich einordnen lässt, lag allerdings schon seit geraumer Zeit in einem Gebüsch am Steinbruch am Limperichsberg, berichteten die Augenzeugen. Nun wird das Fundstück endlich entdeckt und kann bald fachkundig entsorgt werden. qg

In den vergangenen beiden Jahren hatte die Aufräumaktion Corona-bedingt nicht stattfinden können. „Unter dem gesammelten Müll befanden sich auch 45 Autoreifen und 30 Liter Altöl“, berichtet Ulrike Klein von der Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit.

Auch in Thomasberg und Heisterbacherrott nimmt der alljährliche Dorfputz einen festen Platz im Kalender ein. Hier hatten der Bürgerverein Thomasberg, der Bürgerfestausschuss Heisterbacherrott, der Heimatverein Heisterbacherrott und die Emmausgemeinde zum Mitmachen aufgerufen. „Leider mussten coronabedingt viele wieder absagen“, berichtet Pfarrerin Pia Haase-Schlie. Insgesamt machten sich aber immerhin noch 30 fleißige Müllsammler mit Säcken, Besen und Harken bewaffnet an Werk, die im Anschluss an die zweistündige Reinigungsaktion mit einem späten Frühstück für ihren Einsatz belohnt wurden. Getränke hierfür sponserte das Haus Schlesien, Brötchen und Kuchen stiftet Elses Backstube und den Brotbelag steuert Rewe Bock Thomasberg bei.

In diesem Jahr konnten die Vorsitzenden des Bürgervereins Thomasberg und des Heimatvereins Heisterbacherrott, Hermann Josef Thomas sowie Helmut Zimmer, eine positive Bilanz ziehen: „Der Müll ist weniger geworden“, fanden sie. Vier große Müllsäcke hat die Heisterbacherrotter Reinigungsbrigade füllen können – überwiegend mit Laub und der ein oder anderen Maske, wie Zimmer berichtet.

2022 weniger Müll in der Natur gefunden