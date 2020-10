Kostenpflichtiger Inhalt: Schloss Drachenburg schließt für Besucher : Die Saison ist gelaufen

Ob das Schlossleuchten 2021 stattfinden kann, steht derzeit noch in Frage. Vorerst und bis Ende des Jahres jedenfalls macht Schloss Drachenburg dicht. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Tausende Besucher kamen in diesem Corona-Sommer an jedem Wochenende zum Drachenfels nach Königswinter, besuchten das Schloss und seinen idyllischen Park. Angesichts der steigenden Infektionszahlen zogen die Gesellschafter am Mittwoch die Notbremse.