Wildniscamp in Königswinter : Die Sensation trägt Pelz und eine Tauchausrüstung

Angebote des VVS

Erstmals veranstaltet der Verschönerungsverein für das Siebengebirge ein „Wildniscamp light“ für Kinder im Grundschulalter in Form eines ganztägigen Wildnistages am Samstag, 8. Oktober. Neben einer spannenden Exkursion in den herbstlichen Wald gibt es Aktionen wie Bogenschießen, Wikingerschach, Schnitzen und ein Lagerfeuer. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Kinder begrenzt. Übernachtet wird bei diesem Camp nicht. Anmeldung unter ☏ 0 22 23/909 494 oder per E-Mail an poststelle@vv-siebengebirge.de. Darüber hinaus bietet der VVS seinem Programm immer wieder spannende Exkursionen und Veranstaltungen speziell für Kinder an. So findet am Samstag, 20. August, ein „Naturerlebnis am Bach“ statt, eine Woche später, am Samstag, 27. August, können Kinder im Grundschulalter die Wildnis im Siebengebirge bei einer Naturschutzrallye erkunden. Infos unter www.vv-siebengebirge.de. qg