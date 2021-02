Abriss um Platz zu schaffen : Die Tage des Bahnwärterhäuschens in Königswinter sind gezählt

Das Wärterhäuschen am Königswinterer Bahnübergang ist bald Geschichte: Es wird abgerissen, um Platz zu schaffen für die lang ersehnte Unterführung. Foto: Frank Homann

Königswinter Die Tage des Bahnwärterhäuschens an der Drachenfelsstraße sind gezählt: In der kommenden Woche soll das Gebäude im Auftrag der Bahn abgerissen werden. Dazu wird die Bahnstrecke in den Nächten von Montag bis Freitag jeweils von planmäßig exakt 0.50 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.



Von Hansjürgen Melzer

Über viele Jahrzehnte bediente ein Schrankenwärter aus dem unscheinbaren Gebäude die Schranke an der Drachenfelsstraße. Da die Schrankenantriebe veraltet und defekt waren, wurde bereits vor einigen Jahren einige Meter weiter südlich ein Ersatzübergang für Fußgänger geschaffen. Der Schrankenwärter sitzt jetzt in einem Container, solange bis die neue Bahnunterführung gebaut ist. Durch den Abriss des Bahnwärterhäuschens soll dafür auch der erforderliche Platz geschaffen werden.