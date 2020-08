Trotz anhaltender Trockenheit : Die Wasserversorgung im Siebengebirge ist sicher

In trockenen Sommern bedeckt das Wasser nur knapp den Boden: das Regenrückhaltebecken in Oelinghoven. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Um die anhaltend heißen Tage erträglich zu machen, brauchen die Menschen vor allem eins: viel Wasser. Teilweise doppelt so viel Wasser wie sonst fließt zurzeit durch die Hähne im Siebengebirge. Doch brauchen die Bürger keine Sorge zu haben, bald auf dem Trockenen zu sitzen.

Hitze, Trockenheit und kein Wasser - aus der Not lernen

Brunnen laufen leer : Hitze, Trockenheit und kein Wasser - aus der Not lernen

Der Verbrauch ist seit dem vergangenen Wochenende stark angestiegen, vermelden die Wasserversorger. Ein Drittel mehr fördert die Bad Honnef AG (BHAG) derzeit für 11 000 Haushalte in Bad Honnef und Unkel. 60 Prozent mehr als vor Beginn der aktuellen Hitzewelle verbrauchen die Kunden der Rhenag, die den Königswinterer Bergbereich versorgen, sagt Unternehmenssprecher Detlev Albert.

Wasserverbrauch habe sich verdoppelt

Während es bereits Kommunen in Nordrhein-Westfalen gibt, die ihre Bewohner zu Sparsamkeit mit dem Wasser aus der Leitung anhalten, haben die hiesigen Betriebe keine Schwierigkeiten, genügend Wasser für die unter der Hitze leidenden Siebengebirgler ranzuschaffen. „Wenn überhaupt, wird eher der Transport schwierig“, sagt Albert. Das liege daran, dass alle Kunden praktisch zeitgleich den Hahn aufdrehen, erläutert er. „Beispielsweise abends, um die Blumen zu gießen oder den Rasensprenger in Betrieb zu nehmen.“ Vereinzelt komme es dann auch schon mal zu Problemen mit dem Wasserdruck.

Nach Alberts Einschätzung ist das aktuell heiße und trockene Wetter aber nur ein Grund für den gestiegenen Verbrauch. Er stellte außerdem einen Corona-Effekt fest. „Viele Leute verbringen einfach deutlich mehr Zeit zu Hause und im eigenen Garten als in den vergangenen Jahren“, sagt er. Und in der Erwartung, dass die Freibäder geschlossen blieben, hätten sich wohl auch besonders viele einen Pool für den Garten angeschafft. Dazu komme ein gestiegenes Interesse am Gärtnern.